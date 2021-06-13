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Власть мстит и с...тыд: Анатолия Лебедько втёмную вывезли с Окрестина в Слепянку лицом вниз, чтобы испортить встречу с родными

13.06.2021 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политика должны были освободить сегодня в 10.50 по протоколу задержания. Однако дежурный ЦИП на Окрестина сообщил жене политика Светлане, что в тюрьме его нет, он освобожден, пишет Радио Свобода.

Власть мстит и с...тыд: Анатолия Лебедько втёмную вывезли с Окрестина в Слепянку лицом вниз, чтобы испортить встречу с родными
Позже стало известно, что Анатолий Лебедько добрался домой на такси. Его вывезли на легковушке в Слепянку лицом вниз.
Бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько получил 30 суток ареста за «участие в несанкционированном мероприятии». Его задержали 14 мая возле суда Октябрьского района Минска. Там в этот день начался суд над группой студенческих активистов. Их обвиняют в организации акций протеста в студенческой среде Минска после выборов.
 
Теги: Минск
 
 
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Политика должны были освободить сегодня в 10.50 по протоколу задержания. Однако дежурный ЦИП на Окрестина сообщил жене политика Светлане, что в тюрьме его нет, он...
 
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