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Власть мстит и с...тыд: Анатолия Лебедько втёмную вывезли с Окрестина в Слепянку лицом вниз, чтобы испортить встречу с родными
Источник материала: Партизан
Политика должны были освободить сегодня в 10.50 по протоколу задержания. Однако дежурный ЦИП на Окрестина сообщил жене политика Светлане, что в тюрьме его нет, он освобожден,
Позже стало известно, что Анатолий Лебедько добрался домой на такси. Его вывезли на легковушке в Слепянку лицом вниз.
Бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько получил 30 суток ареста за «участие в несанкционированном мероприятии». Его задержали 14 мая возле суда Октябрьского района Минска. Там в этот день начался суд над группой студенческих активистов. Их обвиняют в организации акций протеста в студенческой среде Минска после выборов.
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Власть мстит и с...тыд: Анатолия Лебедько втёмную вывезли с Окрестина в Слепянку лицом вниз, чтобы испортить встречу с родными
Политика должны были освободить сегодня в 10.50 по протоколу задержания. Однако дежурный ЦИП на Окрестина сообщил жене политика Светлане, что в тюрьме его нет, он...
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