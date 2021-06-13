Романчук: «Надо запасаться не попкорном, а здравым смыслом»

Но нужно готовиться к отливу.

на своей странице в Facebook выразил мнение, что корабль нашей экономики в очередной раз подняло общим приливом глобального рынка. Теперь нужно подготовиться к отливу. Инфляция в Беларуси в мае 2021 года к маю 2020-го составила 9,4%. Экспорт товаров за январь – апрель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го вырос на 35,3%, а импорт – на 25,1%. Известный белорусский экономист Ярослав Романчук в постевыразил мнение, что корабль нашей экономики в очередной раз подняло общим приливом глобального рынка. Теперь нужно подготовиться к отливу.





«Мы в очередной раз близки к жизни по принципу «хорошо не жили, нечего и начинать». При росте мировой экономики под 6% международные организации прогнозируют нам стагнацию. На 2021 год, кроме Беларуси, падение экономики в мире Всемирный банк прогнозирует только в Мьянме, Самоа, Тонга, Гаити, Суринаме, Судане. Мощная и авторитетная компания, не правда ли?», – пишет Романчук.





Ведущие международные экономические организации (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР) прогнозируют на ближайшие три года быстрое развитие мировой экономики. В 2022 году темпы роста прогнозируются почти на 40% выше среднегодовых за последние 30 лет.





«Если верить правительству РБ, то может сложиться впечатление, что у нас все, как у людей. Вот ЗВР пошли в рост. Экспорт товаров за январь – апрель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го вырос на 35,3%, а импорт – на 25,1%. Повезло. Корабль нашей экономики в очередной раз подняло общим приливом глобального рынка. Можно передохнуть и подготовиться к отливу.





К сожалению, власти Беларуси ведут себя так, как будто прилив будет длиться вечно, а лодке белорусской экономики рады во всех портах мира. Такая научная наивность граничит с управленческой слепотой, аналитическим невежеством и бюрократическим убеждением, что все проблемы можно закатать в асфальт мощным кулаком бюрократии и ОМОНа. Выход из зоны относительного комфорта для Беларуси и мира уже не за горами. Надо запасаться не попкорном, а здравым смыслом. И кэшем в твердой, надежной валюте», – считает экономист.

Напомним, в конце марта Всемирный банк опубликовал доклад, посвященный экономической ситуации в странах Европы и Центральной Азии.





По данным ВБ, экономику Беларуси в 2021 году ждет рецессия, ВВП упадет на 2,2%: негативный тренд будет связан с отсутствием реформ, политической напряженностью в стране и отрицательным влиянием на Беларусь российского «налогового маневра».





Кроме того, эксперты предостерегают власти Беларуси от использования или для решения возникающих экономических проблем административных методов. Это может привести к дефициту товаров в стране.





Согласно оценкам Всемирного банка, инфляция в Беларуси в 2021 году может достичь 8,2% (в минувшем году показатель составил 7,4%).



