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Во время стрельбы по мишеням ранен в голову 12-летний ребёнок
Источник материала: Партизан
Как
Как удалось выяснить сотрудникам милиции, вечером в четверг на территории одного из частных домовладений жители агрогородка Заречье решили в качестве развлечения пострелять по мишеням из пневматической винтовки.
На некоторое время «стрелки» отлучились, оставив оружие и шестнадцатилетнего подростка без присмотра. Тот решил воспользоваться моментом, и сделал несколько выстрелов.
К несчастью, в двадцати метрах от места стрельбы проходил 12-летний мальчишка, которому пуля попала в височную часть головы.
В настоящий момент здоровью пострадавшего ничего не угрожает, он находится под наблюдением медиков хирургического отделения Рогачёвской ЦРБ.
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