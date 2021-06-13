ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во время стрельбы по мишеням ранен в голову 12-летний ребёнок

13.06.2021 13:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сообщили региональному изданию «Рогачёв Онлайн», в четверг 10 июня, примерно в десять часов вечера к ним с пулевым ранением в голову, в область виска, поступил ребёнок 2009 года рождения. Как сообщили медики, парня пришлось госпитализировать, и сообщить об инциденте в правоохранительные органы.

Как удалось выяснить сотрудникам милиции, вечером в четверг на территории одного из частных домовладений жители агрогородка Заречье решили в качестве развлечения пострелять по мишеням из пневматической винтовки.



На некоторое время «стрелки» отлучились, оставив оружие и шестнадцатилетнего подростка без присмотра. Тот решил воспользоваться моментом, и сделал несколько выстрелов.

К несчастью, в двадцати метрах от места стрельбы проходил 12-летний мальчишка, которому пуля попала в височную часть головы.

В настоящий момент здоровью пострадавшего ничего не угрожает, он находится под наблюдением медиков хирургического отделения Рогачёвской ЦРБ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили региональному изданию «Рогачёв Онлайн», в четверг 10 июня, примерно в десять часов вечера к ним с пулевым ранением в голову, в область виска, поступил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трубадуры, баллады и шоу-бизнес. Что мы знаем о средневековой музыке?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by