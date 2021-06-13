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Невежество и высокомерие: в сети оценили нарушение Байденом протокола на G7

13.06.2021 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский президент Байден и его жена Джилл прибыли на саммит G7, который проходил в английском графстве Корнуолл, позже королевы Елизаветы II.

По королевском протоколу, члены монаршей семьи прибывают на мероприятие последними, однако на международном мероприятии глава США решил нарушить требования протокола.

При этом сама королева не отреагировала на произошедшее, но случившееся не прошло мимо поклонников британской королевской семьи.

Читатели издания Daily Express высказались о курьезном случае с президентом США Джо Байденом.

"Это явно не выглядело как жест уважения в адрес главы нашего государства. Он гость и должен соблюдать правила, кем бы он ни был", "Американцы ждали Байдена 180 лет, она (королева) может подождать пару минут", "Невежество. Высокомерие. Сочетание того и другого с примесью старости" – такие отзывы оставили читатели.

Напомним, что предыдущий американский президент Дональд Трамп также неоднократно был замечен за нарушением королевского протокола. В частности, во время визита в Великобританию в 2019 году он похлопал Елизавету II по плечу, а в 2018 году во время прохождения мимо гвардейцев в Лондоне глава США, проходя перед строем гвардейцев, оттеснил королеву.

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Предыдущий президент США неоднократно ранее был замечен за нарушением требований королевского протокола - и вот теперь действующий глава государства снова пошел...
 
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