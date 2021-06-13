Неожиданно: у белорусов появилась возможность стать акционерами Apple, и Tesla

Приорбанк в шесть раз снизил минимальную сумму для покупки ценных бумаг через доверительное управление. Теперь зарабатывать на акциях Apple, Tesla, Facebook и других «гигантов» можно при наличии 5000 долларов или евро.

Через доверительное управление можно вкладывать деньги в зарубежные акции, фонды и облигации. При этом личными инвестициями можно управлять как самостоятельно («по приказу»), так и доверить специалисту банка («по согласованию»), который и разработает оптимальную стратегию.

Для формирования портфеля достаточно вложить в активы 5000 долларов или евро. Приобрести можно акции мировых компаний, таких как Apple, Tesla, Nio, Intel или Epam, а также сертификаты Raiffeisen Centrobank. Для максимальной выгоды в банке советуют распределять сбережения между различными типами ценных бумаг и видами доходных активов.





Фото:iphones.ru



Приорбанк работает через брокера. Исполнение распоряжений на покупку ценных бумаг осуществляется через Raiffeisen Bank International и Raiffeisen Centrobank. Партнеры банка работают в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Вене и других финансовых центрах мира.

Индивидуальные стратегии, которые разрабатывают менеджеры Приорбанка, показывают высокую доходность – значительно выше инфляции. Кроме того, сейчас в банке действует специальное предложение. Начав инвестировать через доверительное управление, можно бесплатно пользоваться премиальным пакетом сервисов, который включает в себя услуги персонального менеджера, скидки на банковские продукты и услуги, бесплатные дополнительные карточки для членов семьи и другие бонусы.







