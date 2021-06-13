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Помните марафон, в котором погиб 21 человек? В Китае за это наказали 27 чиновников

13.06.2021 14:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В китайской провинции Ганьсу 27 чиновников привлекли к ответственности за организацию горного марафона на 100 км, во время которого погиб 21 человек.


Некоторые участники марафона пропали без вести
Фото: China Xinhua News / Twitter

Об этом сообщило местное издание China Daily 12 июня.
Наказания включали увольнение, понижение в должности и дисциплинарные предупреждения. В комиссии по проверке дисциплины и надзорной комиссии провинции Ганьсу заявили, что в отношении двух должностных лиц ведется расследование по подозрению в служебных преступлениях.

Партийный секретарь, мэр и вице-мэр города Байинь получили дисциплинарные наказания. Чжана Вэньлина, заместителя секретаря партии и главу правительства округа, отстранили от должности.

Владелец компании, организовавшей забег, по имени Чжан Сяоянь был задержан, ему предъявлено уголовное обвинение, сообщила радиостанция ВВС.

Родственники погибших рассказали, что местные власти пытались давить на них, чтобы они не рассказывали о случившемся. Хуан Иньчжэнь, потерявшая в гонке свою сестру Хуан Иньбинь, сказала, что ее семье предложили компенсацию в размере 950 тыс. юаней ($145 тыс.), но она отказалась принять деньги.
 
 
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В китайской провинции Ганьсу 27 чиновников привлекли к ответственности за организацию горного марафона на 100 км, во время которого погиб 21 человек.
 
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