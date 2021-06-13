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В Беларуси разработали санкции против Запада

13.06.2021 14:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Беларуси разработали и примут экономические, политические и военные меры в ответ на новые санкции Запада против республики.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу ОНТ, обнародованном в субботу, 12 июня.

"Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы, конечно же, будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры", - отметил глава МИД.

По словам Макея, западные страны и организации стараются показать, что "от Беларуси исходит угроза региональной и международной безопасности, чтобы оправдать любые методы действия против нее".

При этом министр утверждает, что Минск открыт к диалогу, но не в форме ультиматумов.

"Мы должны обсуждать реально и конкретно возможные проблемы, существующие между Беларусью и той или иной страной: перспективы наших взаимоотношений, пути решения проблем", - уточнил он.

Президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Беларуси, пишет gazeta.ua
 
Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси разработали и примут экономические, политические и военные меры в ответ на новые санкции Запада против республики.
 
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