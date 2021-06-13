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Егоров: «США и ЕС не признают никаких попыток, связанных с углублением интеграции Беларуси и России»

13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог — о том, чего ожидать от встречи Путина и Байдена, и о том, чего не хватает белорусам.

Егоров: «США и ЕС не признают никаких попыток, связанных с углублением интеграции Беларуси и России»

По мнению Андрея Егорова, нам не хватает гражданского понимания самого процесса, где мы находимся, на что надеяться и ориентироваться.

— Такой пример: два-три месяца назад, когда разговариваешь с людьми из разных сообществ и говоришь, что это может быть долгосрочный процесс, он может затянуться на два года, а может и более. Они в ответ: «Как? Что? А как же?» Надежда, что завтра быстро все обвалится, выдает непонимание ситуации, — отметил политолог в программе Пока свободны.

В то же время эксперт считает, что наше общество очень сильно повзрослело: «Осознание себя как граждан произошло, но с этим все равно еще работать и работать».

По мнению Андрея Егорова, сегодня в Беларуси не более тоталитарная ситуация, чем в 80-е годы в Польше или Чехии. Он добавил, что там произошли перемены, и в Беларуси тоже могут произойти.

Говоря о запланированной встрече Байдена и Путина, политолог напомнил о недавней публикации в «Вашингтон пост».

— Джон Болтон (бывший советник президента США по национальной безопасности — прим. «С»), который когда-то приезжал в Беларусь, написал о том, что у Запада нет долгосрочной стратегии относительно Беларуси. И это проблема...

Егоров подчеркнул, что главный игрок не США, а Евросоюз, поэтому сложности возникают в разработке позиции коллективного Запада вместе с ЕС.

— Что позитивного можно ожидать от встречи Путина и Байдена — это определение в очередной раз красных линий, что ни при каких условиях США и ЕС не признают никаких попыток, связанных с углублением интеграции Беларуси и России, — заключил эксперт.

 
 
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Политолог — о том, чего ожидать от встречи Путина и Байдена, и о том, чего не хватает белорусам.
 
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