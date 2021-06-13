Так необычнее: Елизавета II появилась с саблей на саммите G7 – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Королева Великобритании Елизавета II удивила участников саммита G7 - она решила разрезать необычным способом торт на официальном приеме в графстве Корнуолл. Для этого она использовала церемониальную саблю. Видео было опубликовано на YouTube-канале The Royal Family Channel.

Мероприятие посвящалось началу саммита и прошло в ботаническом саду Корнуолла "Проект "Эдем". В нем также приняли участие члены королевской семьи.

Елизавета II в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора. Когда в процессе нарезки торта ей сказали, что есть обычный нож, она уточнила: "Я знаю, что есть, но так более необычно".

Рядом с королевой находились супруга принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз и супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кэтрин Миддлтон.

Елизавета II в рамках саммита отметилась еще одной шуткой, об этом сообщает издание Independent. Королева обратилась к лидерам стран, присутствовавших на мероприятии, и сказала: "Предполагается, что вы будете выглядеть так, как будто вам это нравится".

Саммит Группы семи ("Большая семерка" или G7) открылся в пятницу в английском городе Карбис-Бэй.

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