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Снова длинные очереди: более 1300 фур скопилось на границах с Евросоюзом
13.06.2021 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. На границе Беларуси въезд в страны ЕС ожидают более 1330 большегрузов, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета в обед воскресенья, 13 июня.
Самые длинные очереди по традиции собираются на въезде в Литву: здесь скопилось свыше 840 фур. На данный момент в следующих пунктах пропуска скопилось следующее количество большегрузов:
Немного получше ситуация у польских пунктов пропуска: въезд ожидают более 410 фур. Самая сложная ситуация в пункте пропуска "Брузги" – более 180 машин, в пункте пропуска "Козловичи" свыше 140 большегрузов, Берестовица – более 90.
На границах с Латвией стоят более 80 машина: примерно по 40 в "Григоровщине" и "Урбанах".
На границе с Украиной все спокойно – нет ни одной фуры.
Напомним, на белорусско-литовской границе
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Как обычно, самые протяженные очереди наблюдаются в литовских пунктах пропуска – более 400 фур, а вот на въезд в Украину нет ни одного большегруза.
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