Снова длинные очереди: более 1300 фур скопилось на границах с Евросоюзом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн – Sputnik. На границе Беларуси въезд в страны ЕС ожидают более 1330 большегрузов, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета в обед воскресенья, 13 июня.

Самые длинные очереди по традиции собираются на въезде в Литву: здесь скопилось свыше 840 фур. На данный момент в следующих пунктах пропуска скопилось следующее количество большегрузов:

"Видзы" – более 50,

"Котловка" – более 30,

"Каменный Лог" – более 190,

"Бенякони" – более 230,

"Привалка" – более 340.

Немного получше ситуация у польских пунктов пропуска: въезд ожидают более 410 фур. Самая сложная ситуация в пункте пропуска "Брузги" – более 180 машин, в пункте пропуска "Козловичи" свыше 140 большегрузов, Берестовица – более 90.

На границах с Латвией стоят более 80 машина: примерно по 40 в "Григоровщине" и "Урбанах".

На границе с Украиной все спокойно – нет ни одной фуры.

Напомним, на белорусско-литовской границе продолжается ремонт одного из самых загруженных пунктов пропуска - "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"). Из-за работ по реконструкции, которая завершится только в 2023 году, его пропускная способность упала вдвое.

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