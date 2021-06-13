«Лишить всю сборную зарплаты, включая Дзюбу и Чересова». Россияне требуют наказать футболистов за безвольный проигрыш Бельгии

Надежда на чудо в стартовом матче сборной России по футболу на Евро-2020 умерла, не прожив и 10 минут после начала игры. Единственным достижением наших спортсменов – да и оно весьма сомнительно, можно назвать лишь то, что россияне пропустили всего 3 гола, хотя, судя по острым моментам в штрафной нашей сборной, счет на табло вполне мог быть таким же душераздирающим, как в знаменитой песне «Чайфа».

Боль россиян от поражения, конечно, не такая, как при 5:0, но и в 3:0 нет ничего приятного. Продуть с крупным счетом 12 июня, в День России, обидно вдвойне. Да, кто-то скажет, что нам не повезло, достался сильный соперник, ведь Бельгия – один из фаворитов Чемпионата, однако и мастерскими комбинациями, которые позволили бы одолеть следующих противников, в игре сборной России не пахнет. В итоге наши футболисты в данный момент занимают в своей группе последнее место, так как Дания хоть и проиграла Финляндии, но не так разгромно, пропустив всего один мяч. Словом, российские болельщики остались разочарованы тем уровнем, что показала на ЧЕ-2020 команда Станислава Черчесова. В его же адрес, кстати, и летят камни в соцсетях.

«С таким тренером далеко не пройдёшь, Черчесов – тренер местного значения», – выносит свой безжалостный вердикт житель Саратова.



Фото: Global Look Press Российские футболисты вновь разочаровали своих болельщиков

«Все менять нужно, весь футбол, – выступает с рацпредложением пермяк. Похоже, сторонник силовых методов. – В хоккее же пытаются.... Поветкина нужно тренером сделать или Цзю».

«Не растет картошка в Воркуте – нехрена сажать», – выдает народную мудрость расстроенный болельщик.

«Лишить всю сборную зарплаты, включая Дзюбу и Чересова. Выхлопа нет – получки нет. Пусть в Сибири задарма бегают», – выступает еще один приверженец жестких мер.





«Не нужны нам эти клоуны в Сибири, – возражает местный житель. – В Америку им билет в одну сторону».





«Надо расформировать премьер-лиги по футболу и хоккею, отправить всех игроков в ПТУ, чтобы хоть профессию смогли получить. Перестать поддерживать этих миллионеров, а высвободившиеся средства вложить в коробки во дворах и поставить на ноги детско-юношеский спорт», – предлагает неплохой вариант житель Петербурга.





Форвард сборной Бельгии Лукаку как нечего делать забил в ворота России 2 гола

В то, что сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова сможет обыграть хоть кого-нибудь на ЧЕ-2020, наши болельщики мало верят.





«Нет, ну Бельгия – реально мощная страна. Огромная, с большим населением. Вот если бы играли со сборной Каймановых островов – другое дело. Порвали бы, как Тузик грелку!» – иронизирует фанат.





«Считаю, что российским футболистам не стоит участвовать в международных турнирах. Стыдно! Черчесов – это вообще позор. Ни сказать, ни сделать ничего не может», – не скрывает разочарования телезритель.



