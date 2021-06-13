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"Молодци", "заец", "жолтый": как могло измениться русское правописание?
13.06.2021 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Главный редактор "Грамоты.ру" Владимир Пахомов — о лингвистических принципах и важности реформы 1964 года.
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
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В 1964 году была почти принята реформа русской орфографии, которая бы очень сильно изменила наше правописание. "Ночь" лишилась бы мягкого знака, твердый знак исчез бы...
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