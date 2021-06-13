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Фотофакт. Лукашенко в поездке по регионам как никогда был близок к народу
Источник материала: Партизан
Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фото Президента Беларуси Александра Лукашенко из поездки по регионам
Об этом
– С понедельника Первый работает в регионах. В Витебской и Могилевской областях. Кстати, президент уже здесь, – сказано в сообщении «Пула Первого».
Фото Telegram-канал «Пул Первого»
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Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фото Президента Беларуси Александра Лукашенко из поездки по регионам
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