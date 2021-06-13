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Фотофакт. Лукашенко в поездке по регионам как никогда был близок к народу

13.06.2021 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фото Президента Беларуси Александра Лукашенко из поездки по регионам

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

– С понедельника Первый работает в регионах. В Витебской и Могилевской областях. Кстати, президент уже здесь, – сказано в сообщении «Пула Первого».



Фото Telegram-канал «Пул Первого»
 
Теги: Минск
 
 
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Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фото Президента Беларуси Александра Лукашенко из поездки по регионам
 
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