ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О победе без победы: как на Берлинале принимали картину о протестах в Беларуси

13.06.2021 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ленту “Смелость” белорусского режиссера Алексея Палуяна показали на Берлинале в Германии. Главные герои фильма — актеры Белорусского свободного театра.

О победе без победы: как на Берлинале принимали картину о протестах в Беларуси
Зрители картины "Кураж" Алексея Палуяна / Facebook
Светлана Тихановская, нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич, сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич были среди гостей показа.

“У всех ощущение, что это победное кино, а победы не случилось. Нам было трудно смотреть определенные моменты”, — прокомментировал картину в интервью Deutsche Welle активист и режиссер Змицер Чертков.

Прежде белорусские картины в на этом престижном международном фестивале не демонстрировали. В этом году Берлинале проводится уже в 71-ый раз. С 9 по 20 июня зрители будут знакомится с картинами в 16 кинозалах под открытым небом.

Алексей Палуян — автор картины “Возера радасці”, снятой по мотивам одноименного романа писателя Виктора Мартиновича, и документальной ленты “Край жанчын”.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ленту “Смелость” белорусского режиссера Алексея Палуяна показали на Берлинале в Германии. Главные герои фильма — актеры Белорусского свободного театра.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Паўсюль мэседж адзін – спыніць вар’ята Лукашэнку». Вынікі тыдня ў нядзельным стрыме Белсату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by