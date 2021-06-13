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«Будет непросто, но интересно». Гродненцам представили нового епископа

13.06.2021 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье 13 июня в Гродненском Свято-Покровском кафедральном соборе духовенству и верующим был представлен епископ Антоний, назначенный вместо архиепископа Артемия. На службе присутствовал Юрий Караев.


Епископ Антоний и митрополит Вениамин. Фото: СП / Белсат

Епископ Антоний ранее служил в Слуцке и Солигорске. 9 июня текущего года решением Синода РПЦ был назначен епископом Гродненским и Волковысским, пишет Белсат. Его предшественник – архиепископ Артемий ушел в отставку якобы в связи с состоянием здоровья. Артемий прослужил в Гродно 25 лет. В прошлом году открыто осудил насилие силовиков после президентских выборов.

Службу, во время которой представили нового епископа, вел митрополит Минский и Заславский Вениамин, Экзарх Белорусской Православной Церкви. На богослужении присутствовали областные власти, помощник Александра Лукашенко по Гродненской области, бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.
Митрополит Вениамин во время службы говорил о единстве церкви, молился, чтобы в Беларуси не было раскола и смуты.

«Главное для нас сейчас – служить Богу», – отметил иерарх.

«Будет непросто, но интересно», – подчеркнул в приветственном слове новый Гродненский епископ Антоний.

Светское имя епископа Антония – Денис Доронин. Он родился в 1980 году в семье русских в Азербайджане. В 1986 вместе с родителями переехал в Беларусь. Учился в Дубовлянской средней школе, в Минске окончил художественную школу им. Ахремчика, профессионально занимался скульптурой, керамикой и академическим рисунком.

Окончил Минскую духовную семинарию и Минскую духовную академию. В течение некоторого времени учился в Высшем институте православного богословия при Православном центре Константинопольского патриархата в Швейцарии.

В 2009 году в Жировичском монастыре принял монашеский постриг.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В воскресенье 13 июня в Гродненском Свято-Покровском кафедральном соборе духовенству и верующим был представлен епископ Антоний, назначенный вместо архиепископа...
 
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