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Польское ТВ присвоило футбольной сборной Украины российский флаг
Источник материала: ОНТ
Один из польских телеканалов при анонсе игры чемпионата Европы по футболу обозначил украинскую команду флагом России. На эту ошибку
Захарова прикрепила скриншот анонса футбольного матча. Украине был «присвоен» флаг России, а сборной Нидерландов – флаг Бельгии. Польские телевизионщики совершили ошибку и в отношении других команд. Хорватия идет под флагом Швейцарии, Англия – под флагом Уэльса. Таким образом, в анонсе сохранились флаги сборных за предыдущий игровой день.
Фото: Pixabay
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Один из польских телеканалов при анонсе игры чемпионата Европы по футболу обозначил украинскую команду флагом России. На эту ошибку обращают внимание «Известия»...
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