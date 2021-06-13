Польское ТВ присвоило футбольной сборной Украины российский флаг

Источник материала: ОНТ

Один из польских телеканалов при анонсе игры чемпионата Европы по футболу обозначил украинскую команду флагом России. На эту ошибку обращают внимание «Известия» со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова прикрепила скриншот анонса футбольного матча. Украине был «присвоен» флаг России, а сборной Нидерландов – флаг Бельгии. Польские телевизионщики совершили ошибку и в отношении других команд. Хорватия идет под флагом Швейцарии, Англия – под флагом Уэльса. Таким образом, в анонсе сохранились флаги сборных за предыдущий игровой день.

Фото: Pixabay

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