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Шестилетний ребенок погиб, упав с катера в Москве

13.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шестилетний ребенок погиб, упав с катера в Москве

В Москве расследуется смерть шестилетнего ребенка, упавшего с катера на северо-западе российской столицы. Об этом со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в районе 67-го километра МКАД, под мостом. Ребенок упал с катера за борт. Его доставили на поисково-спасательную станцию, однако от полученных травм он скончался.

По факту гибели ребенка проводится расследование.

Фото: Freepik

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В Москве расследуется смерть шестилетнего ребенка, упавшего с катера на северо-западе российской столицы. Об этом со ссылкой на Московскую межрегиональную...
 
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