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Шестилетний ребенок погиб, упав с катера в Москве
Источник материала: ОНТ
В Москве расследуется смерть шестилетнего ребенка, упавшего с катера на северо-западе российской столицы. Об этом со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру
Инцидент произошел в районе 67-го километра МКАД, под мостом. Ребенок упал с катера за борт. Его доставили на поисково-спасательную станцию, однако от полученных травм он скончался.
По факту гибели ребенка проводится расследование.
Фото: Freepik
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В Москве расследуется смерть шестилетнего ребенка, упавшего с катера на северо-западе российской столицы. Об этом со ссылкой на Московскую межрегиональную...
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