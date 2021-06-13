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Девять человек погибли при взрыве шахты в Колумбии
Источник материала: ОНТ
В угольной шахте в центральной части Колумбии прогремел взрыв. В результате инцидента погибли девять человек, троих шахтеров обнаружили живыми. Об этом
Уточняется, что взрыв произошел в муниципалитете Соча департамента Бояка.
Фото: Pixabay
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В угольной шахте в центральной части Колумбии прогремел взрыв. В результате инцидента погибли девять человек, троих шахтеров обнаружили живыми. Об этом...
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