Девять человек погибли при взрыве шахты в Колумбии

Источник материала: ОНТ

В угольной шахте в центральной части Колумбии прогремел взрыв. В результате инцидента погибли девять человек, троих шахтеров обнаружили живыми. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Национального горнодобывающего агентства Хуана Мигеля Дурана.

Уточняется, что взрыв произошел в муниципалитете Соча департамента Бояка.

Фото: Pixabay

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