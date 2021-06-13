ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключен от сети

13.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключен от сети

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщила об отключении четвертого энергоблока станции.

Он был отключен от сети и выведен в холодный резерв. Это было сделано в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме страны.

Сейчас на ЗАЭС работают три энергоблока суммарной мощностью 2890 МВт. На пятом и шестом энергоблоках проходит плановый ремонт, уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что к работе персонала и основного оборудования станции замечаний нет, а радиационный фон в районе АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует естественному.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная электростанция в Европе, находится на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар (Украина).

Фото: Пресс-служба ЗАЭС


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщила об отключении четвертого энергоблока станции. Он был отключен от сети и выведен в холодный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Лукашенко в поездке по регионам как никогда был близок к народу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by