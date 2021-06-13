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Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключен от сети
Источник материала: ОНТ
Пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Он был отключен от сети и выведен в холодный резерв. Это было сделано в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме страны.
Сейчас на ЗАЭС работают три энергоблока суммарной мощностью 2890 МВт. На пятом и шестом энергоблоках проходит плановый ремонт, уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что к работе персонала и основного оборудования станции замечаний нет, а радиационный фон в районе АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует естественному.
Запорожская АЭС – самая крупная атомная электростанция в Европе, находится на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар (Украина).
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Пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщила об отключении четвертого энергоблока станции. Он был отключен от сети и выведен в холодный...
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