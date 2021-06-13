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Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Беларуси на 14 июня

13.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Беларуси на 14 июня

Метеорологи прогнозируют грозы с дождями в Беларуси на понедельник, 14 июня. Об этом сообщили в Белгидромете, пишет БЕЛТА.

По всей стране ожидается переменная облачность, ночью по большей части республики пройдут небольшие дожди. Днем осадки ожидаются в отдельных районах, возможны грозы. Ветер – северный умеренный, местами порывистый.

Ночью ожидается от +8°C до +14°C. Днем воздух прогреется до +18°C – +24°C, на юго-востоке – до +25°C – +27°C.

Фото: pixabay

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Метеорологи прогнозируют грозы с дождями в Беларуси на понедельник, 14 июня. Об этом сообщили в Белгидромете, пишет БЕЛТА. По всей стране ожидается переменная...
 
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