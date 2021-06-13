С 14 июня в Дели возобновят работу рестораны и магазины

Источник материала: ОНТ

В столичном округе Индии Дели власти объявили об очередном ослаблении ограничений, введенных из-за вспышки COVID-19 в стране. Об этом со ссылкой на главного министра Дели Арвинда Кеджривала сообщает ТАСС.

Согласно словам главного министра, уже с 14 июня в округе возобновят работу все магазины и торговые центры. Кроме того, возобновить работу, хоть и с некоторыми ограничениями, смогут рестораны и кафе, заполняемость которых будет ограничена 50% от максимальной.

Как отметил Каджривал, открытие торговых центров и заведений общепита обусловлено тем, что количество случаев заболевания COVID-19 в столичном регионе снизилось до двухмесячного минимума.

Чиновник подчеркнул, что это пробное смягчение режима, сроком на одну неделю. Это значит, что если заболеваемость снова начнет расти, то ограничения вновь вступят в силу. При этом все школы и другие учебные заведения столичного региона останутся закрыты, несмотря на послабления.

Фото: БЕЛТА

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