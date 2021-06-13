ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В НАТО рассказали об «обстоятельствах», указывающих на причастность РФ к инциденту с самолетом Ryanair в Минске

13.06.2021 16:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Россия может быть причастна к инциденту с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. На это указывают некоторые обстоятельства, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает радиостанция Times Radio.


© Коллаж ИА «Росбалт»


«Я не могу вдаваться в детали по поводу данных разведки, однако мы знаем, что Беларусь и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства», — заявил генсек альянса.

Он добавил, что «Россия — одна из немногих стран, которые не осудили совершенно неприемлемый факт принуждения к посадке самолета, который следовал из Афин — столицы одной страны, являющейся членом НАТО, — в столицу другого члена НАТО — Вильнюс».

Все это косвенно указывает на возможную причастность России к этой истории, отметил Столтенберг, пишет rosbalt.ru

Он подчеркнул, что отношения между НАТО и РФ находятся на самой низкой точке со времен окончания холодной войны. Генсек альянса уверен, что Москва пытается внести раскол между странами НАТО и влиять на их демократические процессы. К этому, по словам Столтенберга, нужно относиться серьезно, в том числе наращивать оборонный потенциал в киберпространстве, обмениваться развединформацией, сохранять бдительность.

Ранее в МИД России назвали спекуляциями попытки обвинить Россию в причастности к инциденту с Ryanair в Минске.

Напомним, 23 мая власти Белоруссии подняли истребитель и развернули на Минск лайнер, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился оппозиционер Роман Протасевич. В белорусской столице Протасевича, который основал оппозиционный Лукашенко Telegram-канал, который нельзя навыть, и его подругу Софию Сапегу задержали. Преследование Протасевича связано с тем, что канал был признан белорусскими властями экстремистским ресурсом.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия может быть причастна к инциденту с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. На это указывают некоторые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обвал цен на «клубничной бирже» в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by