Обвал цен на «клубничной бирже» в Брестской области

пише т 1reg.by Цены начали падать, хотя клубничный сезон еще не в разгаре,т 1reg.by





Некоторые в чатах клубничников негодуют:

«Ягода только пошла. Зачем так ценник опускать на закупку и розницу одновременно. Покупатель попробует дешевку, потом не поднимете. А с российскими ценниками, кто торгует на местных рынках, нам не тягаться. Сейчас Россия берет мало клубники, но пара дней всё изменит. Людей тоже жалко, хоть я и перекуп, и тоже хочу заработать», – написал один из подписчиков клубничного вайбер-чата Дворца.





Основную скрипку в ценообразовании играют фермеры. Сейчас у многих идет выборка «на два ящика». Большая ягода сейчас около 5 рублей за килограмм, мелкую фермеры предлагают по 2,5.





Закупщики ягоды говорят, что приятнее работать с фермерами, чем скупать у населения – нет обмана.





«Бывает хитрят, на дно насыпают мелкую ягоду, а сверху крупной присыпают. Закупщикам надо проверять этот момент и это минус. Ягоду тревожат и портят этой перевалкой, что потом негативно сказывается на хранении и перевозке», – рассказал скупщик.





Из-за Дворца напряглись в Дрогичине

В Дрогичине и Иваново цена закупки значительно выше, чем во Дворце. От 2,5 до 5 рублей за килограмм. Цена зависит от качества и объёма.









Фермерская клубника





Сами фермеры объясняют низкую цену во Дворце качеством ягоды.





«Ягода плывет. Во Дворце многие не обрабатывают ягоду и при минимальном вложении люди хотят получить хорошую цену. Так не бывает», – пояснил дрогичинский фермер.





В Дрогичине закупщики напряглись. Чтобы кто ни говорил, но посматривают на Дворец. Все в ожидании падения цены.

Что говорят на рынке Таборы в Минске?

На рынке Таборы клубника на любой вкус. Конкуренцию нашей ягоде делает Греция и Сербия. Цена на ягоду была от 4.5 до 8.5. Импортная около 6. Поговорили с фермером о торговле в Минске.





Минск хочет дешёвую ягоду. Хорошую фермерскую ягоду никто не хочет отдавать с поля по 2.5 – 3 рубля. Москва как таковая ещё не началась. Сегодня ночью на «Фуд сити» (рынок в Москве) было около 6 машин из Дрогичина. Под утро цену спустили до 240. Люди надеются сегодня распродаться. Суть в том, что если сейчас ягоду не реализуют, на завтра она потеряет товарный вид и будет стоить ближе к 100 рублям. Сезон только начинается. Минск не съест нашу ягоду. Вся надежда на рынки России, а именно Москва и Санкт-Петербург. Пока у людей в основном вторая или третья выборка. Мы только начинаем».

Что на рынке в России?

Житель Дрогичина ночью вернулся из Москвы, куда на рынок возил ягоду.





«У меня ягода была супер. Я был один с беларуской клубникой. Может ещё кто где-то стоял, я не видел. Моя ягода продавалась по 280 рублей в среднем (280 российских = 9,7 белорусских). Рынок наводнен краснодарской клубникой. Немного наложились сроки созревания у нас и в Краснодаре. Правда краснодарская уже заканчивается, поэтому и качество этой ягоды не ахти, но цена – 100 рублей и выше. И кому нужна наша ягода там по той цене, что хотят наши фермеры? Но как всегда, на каждый товар находится свой купец», – рассказал перевозчик.



