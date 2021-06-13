Премьер-министр Литвы: потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума

Источник материала: Салiдарнасць

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

По словам Шимоните, белорусский режим недавно пообещал наводнить Европу нелегалами, пишет Naviny.by .

Глава литовского правительства заявила, что угон самолета Ryanair свидетельствует об игнорировании белорусским режимом международных норм. Шимоните призвала к скорейшему введению Евросоюзом четвертого пакета санкций и без промедления — пятого.

Себастьян Курц поблагодарил Шимоните за поддержку белорусской оппозиции.

— Мы требуем свободных и честных президентских выборов и немедленного освобождения журналиста [Романа Протасевича], задержанного после принудительной посадки самолета, — сказал Курц.

Он заявил о поддержке новых санкций против белорусских властей.