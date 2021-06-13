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Премьер-министр Литвы: потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума

13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

По словам Шимоните, белорусский режим недавно пообещал наводнить Европу нелегалами, пишет Naviny.by.

Глава литовского правительства заявила, что угон самолета Ryanair свидетельствует об игнорировании белорусским режимом международных норм. Шимоните призвала к скорейшему введению Евросоюзом четвертого пакета санкций и без промедления — пятого.

Себастьян Курц поблагодарил Шимоните за поддержку белорусской оппозиции.

— Мы требуем свободных и честных президентских выборов и немедленного освобождения журналиста [Романа Протасевича], задержанного после принудительной посадки самолета, — сказал Курц.

Он заявил о поддержке новых санкций против белорусских властей.

 
 
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Об этом заявила Ингрида Шимоните в Вене на встрече с канцлером Австрии.
 
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