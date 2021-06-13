Дружба среди звезд: Брэд и Джордж, Лео и Кейт, Сальма и Пенелопа

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Друзья" на экране, друзья и в жизни – это, конечно же, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс. Однако дружить умеют не только актеры, долгое время проработавшие не одной съемочной площадке.

Например, Мэтт Деймон и Бен Аффлек жили по соседству в детстве, а потом вместе ходили по кастингам. Дружба между Тоби Магуайром и Леонардо Ди Каприо возникла, когда подростки-актеры встретились на прослушиваниях.

"Бандитки" Пенелопа Крус и Сальма Хайек сдружились, когда еще только пытались завоевать Голливуд.

А Том Круз и Уилл Смит дружат, хотя вообще никогда не играли вместе.

Самые известные друзья — в фотоленте Sputnik Беларусь.

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