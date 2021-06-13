Крейчикова выиграла Roland Garros в парном разряде вслед за триумфом в одиночном

В финале соревнования во Франции они победили представительницу Польши Игу Швентек и американку Бетани Маттек-Сандс. Результат противостояния - 6:4, 6:2 в пользу теннисисток из Чехии.





пишет Интерфакс. Таким образом, Крейчикова выиграла второй титул на Roland Garros-2021. Накануне она выиграла турнир в одиночном разряде, победив в финале россиянку Анастасию Павлюченкову,Интерфакс.



