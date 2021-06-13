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На Западном фронте без перемен. Грозы и сильный ветер прогнозируют синоптики

13.06.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какой прогноз у нас сегодня и завтра? В понедельник понедельник, 14 июня, в Беларуси снова дожди

Как сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, погода завтра не порадует белорусов.

В понедельник будет переменная облачность. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, возможны грозы.

Кроме того, завтра белорусам нужно быть готовым к порывистому ветру.
 
 
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Какой прогноз у нас сегодня и завтра? В понедельник понедельник, 14 июня, в Беларуси снова дожди
 
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