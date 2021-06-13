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Топ-6 чиновников, которые с Лукашенко дольше всех служат народу

13.06.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаковое событие произошло на минувшей неделе: ушел в отставку Виктор Шейман, серый кардинал белорусский политики. Он входил в команду Александра Лукашенко еще до его избрания президентом в 1994 году.

Топ-6 чиновников, которые с Лукашенко дольше всех служат народу
Фото: EPA
Руководитель страны даже растрогался, что не очень характерно для него в отношениях с чиновниками:

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано».


UDF рассказывает, кто теперь, после ухода Виктора Шеймана, дольше всех работает вместе с Александром Лукашенко из высокопоставленных чиновников.

Владимир Андрейченко


Владимир Андрейченко познакомился с Лукашенко еще в начале 90-х в Верховном Совете. После его избрания президентом, чиновник много лет (1994-2008) руководил Витебским облисполком.

После этого Андрейченко – несменный председатель Палаты представителей, которая покорно одобряет законопроекты Администрации президента. Между тем, Андрейченко уже 72 года.

Олег Латышенок



Скриншот видео «ВоенТВ»

Олег Латышенок пришел в Службу безопасности президента в 1995 году, затем дослужился до начальника управления личной охраны. Латышенок сопровождает руководителя страны всегда и везде.

Больше трех лет он работает помощником президента по общим вопросам. По выражению Лукашенко, Латышенок решает вопросы «от земли до неба». Например, собирает информацию от других помощников и оперативно докладывает ему.

Лидия Ермошина

Лукашенко назначил Лидию Ермошину руководителем Центризбиркома в конце 1996 года вместо Виктора Гончара, который не соглашался с его политикой и в последствии исчез.

Ермошина не подвела Лукашенко: результаты всех следующих выборов устраивали руководителя страны. В 2020 году цифры Центризбиркома о победе Лукашенко с 80% голосов спровоцировали массовые протесты в стране и политический кризис, который не разрешен до сих пор.

Несмотря на это, 68-летняя Ермошина все еще руководитель ЦИК.

Валентин Сукало


Когда в 1994 году Лукашенко избрался президентом, он назначил Валентина Сукало министром юстиции. В тот период руководитель страны устанавливал авторитарный режим, и чиновник помог ему тем, что закрывал глаза на многие моменты.

Лукашенко отблагодарил Сукало, назначив его председателем Верховного суда. С тех пор судебная система в Беларуси суперлояльна власти.

Чиновнику уже 78 лет, но руководитель страны не спешит его менять, а просит участвовать в работе по обновлению Конституции.

Владимир Семашко



Фото: kommersant.ru

Владимир Семашко понравился Лукашенко в 90-х, когда руководил «Горизонтом». Затем он перетянул его в правительство министром энергетики. Много лет чиновник работал вице-премьером и первым заместителем премьер-министра.

Несколько лет назад Лукашенко заявил, что Семашко «не старый и не больной» и отправил его послом в Россию. 71-летний чиновник до сих пор в строю, занимается вопросом разработки дорожных карт по углублению интеграции.

Петр Миклашевич

Петр Миклашевич на высокопоставленных постах с 1998 года. Пик его карьеры пришелся на 2004-2008 годы, когда он руководил Генпрокуратурой. Уже много лет чиновник – председатель Конституционного суда.

До недавнего времени это была символическая по содержанию должность. Но теперь 66-летний Миклашевич вновь на первых ролях: разрабатывает новую Конституцию.
 
 
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Знаковое событие произошло на минувшей неделе: ушел в отставку Виктор Шейман, серый кардинал белорусский политики. Он входил в команду Александра Лукашенко еще до...
 
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