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Научная жара! Как предсказать свойства еще не существующих материалов
13.06.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В каких областях науки и промышленности предсказание и создание новых материалов наиболее востребованы? На эти и другие вопросы отвечает Александр Квашнин - доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии правительства Москвы молодым учёным за 20-й год.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
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