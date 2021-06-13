Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Научная жара! Как предсказать свойства еще не существующих материалов

В каких областях науки и промышленности предсказание и создание новых материалов наиболее востребованы? На эти и другие вопросы отвечает Александр Квашнин - доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии правительства Москвы молодым учёным за 20-й год.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

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