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Нового руководителя Гродненской епархии представили прихожанам

13.06.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Нового руководителя Гродненской епархии епископа Антония представил прихожанам и духовенству митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает официальный портал БПЦ.

© Photo : Гродненская епархия БПЦ
В Гродненской епархии сменили руководителя: Артемия отправили на покой

Перед началом литургии в Свято-Покровском кафедральном соборе митрополит Вениамин огласил решение Синода Белорусской православной церкви об отправлении предыдущего архиепископа Артемия на покой и о назначении епископом епархии Антония.

Антоний ранее управлял Слуцко-Солигорской епархией с момента ее основания в 2014 году до 9 июня этого года.

"Во время богослужения были вознесены сугубые молитвенные прошения о даровании мира белорусскому народу", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 июня в Гродненскую и Волковысскую епархию БПЦ назначили нового руководителя. Архиепископа Артемия, который занимал эту должность более 25 лет, отправили на покой (епископы должны подавать прошение о почислении на покой с 75 лет, архиепископу Артемию – 69).

Кто возглавил епархию?

Епископ Антоний до настоящего времени был епископом Слуцким и Солигорским. Антония освободили от управления Слуцкой епархией, там временное управление возьмет на себя глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Епископу Антонию (в миру – Денису Доронину) 40 лет, он родился в Баку. Когда ему было шесть лет семья переехала в Беларусь. В 2003 году окончил Минскую духовную семинарию, затем проходил обучение в Высшем институте православного богословия при Православном центре Вселенского Патриархата в Швейцарии.

В 2008 году в Минской духовной академии защитил кандидатскую диссертацию на тему "Белорусские требники XVII-XVIII вв.: история и литургическое богословие". В 2009 году был пострижен в монашество и принял имя Антоний в честь преподобного Антония Римлянина, Новгородского Чудотворца. Был личным секретарем Патриарха, преподавал в Минской духовной семинарии. Руководить Слуцкой епархией его назначили в октябре 2014 года.

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Теги: Минск
 
 
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Нового епископа Гродненской и Волковысской епархии Антония назначили на эту должность 9 июня, отправив на покой его предшественника – архиепископа Артемия.
 
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