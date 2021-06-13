Путин назвал приоритетные вопросы для переговоров с Байденом

На встрече президентов России и США стороны намерены восстановить личные контакты и прямой диалог, а также создать реально функционирующие механизмы по направлениям, в которых стороны имеют взаимные интересы.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает РБК .



Фото kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Швейцарии.

По словам Путина, встреча не будет напрасной, если удастся создать механизмы взаимодействия по таким направлениям как стратегическая стабильность, региональные конфликты, глобальная экология.

«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», — считает президент РФ.