ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЧЕ по художественной гимнастике: белоруски выиграли серебро в командном зачете

13.06.2021 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские девушки выиграли серебро в командном зачете чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария)

ЧЕ по художественной гимнастике: белоруски выиграли серебро в командном зачете
Алина Горносько. Фото danielecifala.com

Первое место заняли россиянки, а третье — спортсменки из Израиля. В командном первенстве учитываются итоги группового и индивидуального турниров.

 

Сборной Беларуси в групповых упражнениях удалось завоевать четвертое место в программе многоборья. Итоговая оценка — 86,550 балла. В тройке лидеров оказались команды России (90,250), Италии (87,450) и Израиля (87,400).

 

Также напомним, что в личном многоборье Анастасия Салос, представляющая Беларусь, заняла 5-е место. А белоруска Алина Горносько завершила континентальный форум на 6-м месте.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские девушки выиграли серебро в командном зачете чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария)
 
Новости дня
Новости разные
 
Крейчикова выиграла Roland Garros в парном разряде вслед за триумфом в одиночном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by