|
ЧЕ по художественной гимнастике: белоруски выиграли серебро в командном зачете
Источник материала: Партизан
Белорусские девушки выиграли серебро в командном зачете чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария)
Алина Горносько. Фото danielecifala.com
Первое место заняли россиянки, а третье — спортсменки из Израиля. В командном первенстве учитываются итоги группового и индивидуального турниров.
Сборной Беларуси в групповых упражнениях удалось завоевать четвертое место в программе многоборья. Итоговая оценка — 86,550 балла. В тройке лидеров оказались команды России (90,250), Италии (87,450) и Израиля (87,400).
Также напомним, что в личном многоборье Анастасия Салос, представляющая Беларусь, заняла 5-е место. А белоруска Алина Горносько завершила континентальный форум на 6-м месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские девушки выиграли серебро в командном зачете чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария)
|
Свежие газеты
Архив (Разное)