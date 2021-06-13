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Видеофакт: сурикаты нежатся на солнце в уличном вольере зоопарка
13.06.2021 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Московском зоопарке в уличный вольер вышли самые беспокойные обитатели - сурикаты.
На кадрах можно увидеть, как грызуны сразу же бросились охотиться за любимым лакомством – насекомыми, заранее запущенными сотрудниками зоопарка.
Отобедав, животные принялись наводить порядок в новом жилище: перетаскивать грунт, убирать лишнее, расширять входы в нору.
Теперь маленькие хищники будут начинать каждый день с любимого занятия – принятия солнечных ванн, что им будет особенно приятно после зимовки в павильоне "Животные Африки" под электрическими лампами. А посетители смогут понаблюдать за жизнью пушистых обладателей зоопарка.
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Сурикатов Московского зоопарка перевели в уличный вольер. Теперь посетители снова могут понаблюдать за их беготней, трапезой и любимыми занятиями зверьков....
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