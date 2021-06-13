Видеофакт: сурикаты нежатся на солнце в уличном вольере зоопарка

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Московском зоопарке в уличный вольер вышли самые беспокойные обитатели - сурикаты.

На кадрах можно увидеть, как грызуны сразу же бросились охотиться за любимым лакомством – насекомыми, заранее запущенными сотрудниками зоопарка.

Отобедав, животные принялись наводить порядок в новом жилище: перетаскивать грунт, убирать лишнее, расширять входы в нору.

Теперь маленькие хищники будут начинать каждый день с любимого занятия – принятия солнечных ванн, что им будет особенно приятно после зимовки в павильоне "Животные Африки" под электрическими лампами. А посетители смогут понаблюдать за жизнью пушистых обладателей зоопарка.

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