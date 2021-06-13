17-летний парень за рулем «Форда» попал в ДТП в Глубокском районе

ДТП случилось рано утром 13 июня на 44-м километре автодороги Полоцк — Глубокое — граница Литвы.





Как сообщает УВД Витебского облисполкома, около пяти часов утра на закруглении дороги водитель «Форда» не справился с управлением и вылетел в кювет.

Как оказалось, за рулем находился 17-летний парень. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

В Беларуси, напомним, удостоверения на право управления легковым автомобилем выдают граждан, достигшим 18-летнего возраста.