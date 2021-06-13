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Безопасное купание: спасатели Беларуси готовы к работе в пляжный сезон
13.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Купальный сезон в Беларуси прибавил хлопот спасателям. На пляжах все больше людей, но вот заходить в воду можно далеко не везде. Обо всех ограничениях знает корреспондент «МИР 24» Александр Микульчик.
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На пляжах все больше людей, но вот заходить в воду можно далеко не везде.
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