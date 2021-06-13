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Анастасия Прокопенко стала чемпионкой мира по современному пятиборью
Источник материала: Партизан
Белорусские спортсменки третий год подряд выигрывают золото чемпионата мира по современному пятиборью. Анастасия Прокопенко выиграла золото чемпионата мира по современному пятиборью в личном первенстве, повторив свой успех 2018 года (в 2019-м чемпионкой стала Ольга Силкина).
Перед последним видом, лазер-раном лидировала венгерка Мишель Гуйяш. Анастасия Прокопенко стартовала 16-й, проигрывая лидеру 32 секунды, а финишировала первой, сообщает пресс-служба Минспорта и туризма.
В итоге белоруска набрала 1353 очка и стала чемпионкой. Серебро досталось француженке Элоди Клувель, бронза – Мишель Гуйяш.
Белоруски также стали бронзовыми призерками в командном первенстве с результатом 3898 очков. Команду Беларуси представляли Анастасия Прокопенко, Ирина Просенцова и Ольга Силкина. Золото досталось команде Германии, серебро – спортсменкам Венгрии.
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Белорусские спортсменки третий год подряд выигрывают золото чемпионата мира по современному пятиборью. Анастасия Прокопенко выиграла золото чемпионата мира по...
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