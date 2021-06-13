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Строительство первого городского транспортного кольца рассчитывают завершить к концу 2022 года

13.06.2021 18:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последний этап строительства первого городского транспортного кольца — соединение ул. Московской и пр. Дзержинского — планируют реализовать в 2022 г.

 Об этом в ходе встречи с преподавателями и студентами БГМУ сообщил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Когда первое кольцо сомкнется, в центральной части столицы дорожная обстановка улучшится, ведь автомобилисты смогут доехать в любую точку города, минуя центр.

Минск — компактный город, но в то же время это крупный мегаполис. Для большего комфорта жителей и гостей столицы мы развиваем сеть метрополитена, — отметил В. Кухарев. — В прошлом году ввели в эксплуатацию четыре станции третьей линии метро, ведется строительство еще трех к выезду из города в Слуцком направлении. Затем планируем продлевать третью линию в сторону площади Бангалор.



Глава города также добавил, что в столице развиваются и другие перспективные виды общественного транспорта — электробус и троллейбус с запасом автономного хода, это экологичная техника. Сейчас разрабатывают отечественный аккумулятор, который позволит таким машинам работать весь день без подзарядки. Ожидается, что он будет готов до конца 2021 г.


Фото Сергея Лукашова
 
Теги: Минск
 
 
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Последний этап строительства первого городского транспортного кольца — соединение ул. Московской и пр. Дзержинского — планируют реализовать в 2022 г.
 
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