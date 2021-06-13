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Англия обыграла Хорватию в матче Евро-2020

13.06.2021 18:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Матч между сборными Англии и Хорватии открыл игровую программу третьего дня чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой англичан со счетом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил форвард Рахим Стерлинг.

Англия обыграла Хорватию в матче Евро-2020

В группе D помимо Англии и Хорватии также играют Чехия и Шотландия. Эти команды встретятся между собой 14 июня в Глазго.

Сборная Англии свой следующий матч сыграет 18 июня против Шотландии, а Хорватия в тот же день встретится с Чехией.

Сегодня на Евро-2020 пройдут еще два матча в группе C: Австрия — Северная Македония и Нидерланды — Украина.

 

Фото uefa.com

 

 

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Матч между сборными Англии и Хорватии открыл игровую программу третьего дня чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и...
 
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