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На заметку: где можно найти самое точное расписание движения общественного транспорта
Источник материала: Партизан
Государственное предприятие «Минсктранс» не имеет приложения с расписанием движения наземного транспорта для мобильных устройств,
Вот здесь точная информация о графике движения пассажирских автобусов, троллейбусов и трамваев -
Помните, любые иные приложения и информация на сторонних ресурсах не является официальной.
Фото: TUT.BY
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Государственное предприятие «Минсктранс» не имеет приложения с расписанием движения наземного транспорта для мобильных устройств,
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