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На заметку: где можно найти самое точное расписание движения общественного транспорта

13.06.2021 18:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственное предприятие «Минсктранс» не имеет приложения с расписанием движения наземного транспорта для мобильных устройств,

Вот здесь точная информация о графике движения пассажирских автобусов, троллейбусов и трамваев - minsktrans.by
Помните, любые иные приложения и информация на сторонних ресурсах не является официальной.

Фото: TUT.BY
 
 
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Государственное предприятие «Минсктранс» не имеет приложения с расписанием движения наземного транспорта для мобильных устройств,
 
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