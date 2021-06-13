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Силовики увели в бус болельщиков клуба «Крумкачы» в майках с номером Ивулина
13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Инцидент произошел на матче 9-го тура первой лиги, в котором «Крумкачы» принимали «Волну».
Как сообщают очевидцы
На трибуне болельщиков хозяев замечены сотрудники ОМОН, чего раньше по сезону не наблюдалось. Также на матче присутствует командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.
Когда «Крумкачы» открыли счет в матче против команды из Пинска, футболисты отпраздновали это так: показали болельщикам майку з 25-ым номером.
Напомним, под номером 25 в «Крумкачах» играет журналист Tribuna.com Александр Ивулин. Он был задержан 3 июня, а на следующий день
Во Фрунзенском РУВД на Ивулина составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было.
В телеграм-канале «Милиция Минска» прокомментировали ситуацию с футбольными болельщиками, которые не смогли попасть на матч «Крумкачы»-«Волна» в СОК «Олимпийский»: «Сотрудниками милиции в территориальное РУВД Минска доставлены четверо граждан для установления личности. В настоящий момент граждане отпущены, административный процесс в отношении них не начинался».
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На трибуне болельщиков хозяев замечены сотрудники ОМОН, чего раньше по сезону не наблюдалось.
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