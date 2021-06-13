Силовики увели в бус болельщиков клуба «Крумкачы» в майках с номером Ивулина

Источник материала: Салiдарнасць

Инцидент произошел на матче 9-го тура первой лиги, в котором «Крумкачы» принимали «Волну».

Как сообщают очевидцы Трибуне , на стадион «Олимпийский» не пустили людей в майках с номером 25. Нескольких человек силовики увели в бус.

На трибуне болельщиков хозяев замечены сотрудники ОМОН, чего раньше по сезону не наблюдалось. Также на матче присутствует командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Когда «Крумкачы» открыли счет в матче против команды из Пинска, футболисты отпраздновали это так: показали болельщикам майку з 25-ым номером.

Напомним, под номером 25 в «Крумкачах» играет журналист Tribuna.com Александр Ивулин. Он был задержан 3 июня, а на следующий день осужден на 30 суток .

Во Фрунзенском РУВД на Ивулина составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было.

В телеграм-канале «Милиция Минска» прокомментировали ситуацию с футбольными болельщиками, которые не смогли попасть на матч «Крумкачы»-«Волна» в СОК «Олимпийский»: «Сотрудниками милиции в территориальное РУВД Минска доставлены четверо граждан для установления личности. В настоящий момент граждане отпущены, административный процесс в отношении них не начинался».