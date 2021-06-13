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Юлия Чернявская: «Никогда не думала, что Кафка — реальность»

13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Дочка вдовы основателя TUT.BY Юрия Зиссера Евгения создала в Facebook страницу, где от имени своей матери, культуролога Юлии Чернявской, будет сообщать о происходящем в ее жизни.

Юлия Чернявская: «Никогда не думала, что Кафка — реальность»

Юлия Чернявская, фото из Facebook

— Дорогие мои! Диктую эти слова моему адвокату, потому что сама писать я не имею ни права, ни возможности. Вы знаете, что я под домашним арестом. Это случилось 18 мая, назавтра после годовщины по Юре. Слава богу, я успела установить памятник и принести цветы. На открытие мемориальной доски дедушке 26 (мая. — Прим.) я, конечно, не попала. Теперь, когда я скоро месяц в этой необжитой квартире, куда переехала только за 6 дней до ареста, я уже смогла установить себе некие правила и распорядок дня.

Я много читаю, глажу собаку, слушаю музыку и рисую. А ещё, несмотря на проблемы со здоровьем, выхаживаю все больше шагов по квартире. Мне так много осталось от Юры — и диски (хотя половину их не берет музыкальный центр, они очень старые), и собака, подаренная мне на день рождения им же. И даже норма шагов, которой я всегда пренебрегала, особенно когда стало плохо со здоровьем. И вот это его крыло, которое он так и не убрал с моего плеча, даёт силы жить в эти очень странные дни.

Я никогда не думала, что Кафка — реальность. Я понимаю, что мне глубоко повезло по сравнению с теми, у кого аресты далеко не домашние, и в честности кого я не сомневаюсь. Я за них молюсь, — это то, что я могу делать.

Мне повезло в том, что у меня есть друзья и вы, которые тоже друзья. Ещё мне повезло с деревьями под окном. На Немиге я настолько забыла о шелесте деревьев, что здесь мне сперва казалось, что начинается дождь. Здесь бывают очень полнокровные радуги. И если приглядеться, из моего окна видно колесо обозрения. Как называлась одна старая картина – «Всюду жизнь».

Мне очень помогают весточки от вас. Мне очень повезло с вами. Живите радостно. Спасибо вам, дорогие.

Любящая вас, неизменная ЮЧ.»

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Дочка вдовы основателя TUT.BY Юрия Зиссера создала в Facebook страницу, где от имени своей матери, Юлии Чернявской, будет сообщать о происходящем в своей жизни.
 
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