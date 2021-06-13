Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Загадка шпиля на здании МИД РФ: прихоть Сталина или конкуренция с США

Но может, Сталин и не при чем? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?

Насколько правдивы легенды о том, как "Сталин приставил маленький карандашик и по нему спроектировали МИД", объясняют москвовед, основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев и экскурсовод, блогер Светлана Килина.

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