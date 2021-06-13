Лидеры G7 призвали белорусские власти провести новые «свободные и честные» выборы президента

Источник материала: Салiдарнасць

Об этом говорится в коммюнике, принятом в воскресенье по итогам трехдневного саммита лидеров неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в городе Карбис-Бэй.

«Мы призываем режим сменить курс и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма, вступить в содержательный диалог со всеми частями общества и провести новые свободные и честные выборы», — сказано в 25-страничном документе.

Страны G7 будут сотрудничать в вопросе привлечения к ответственности лиц, причастных к инциденту с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого находился один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, сообщает ТАСС .

«Мы глубоко озабочены продолжающимися атаками со стороны белорусских властей на права человека, фундаментальные свободы и международное право, примером которых стала принудительная посадка рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы.

Мы будем работать сообща, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к этому, в том числе посредством санкций, а также продолжим поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси», — сказано в 25-страничном документе.