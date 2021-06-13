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Саммит G7: в итоговом заявлении призвали белорусские власти провести новые выборы президента
Источник материала: Партизан
Страны Группы семи призвали белорусские власти провести новые выборы президента, договорились начать подготовку к введению на глобальном уровне минимального налога на прибыль корпораций в 15% и заявили о намерении сотрудничать с КНР по вопросам изменения климата
"Мы глубоко озабочены продолжающимися атаками со стороны белорусских властей на права человека, фундаментальные свободы и международное право, примером которых стала принудительная посадка рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы. Мы будем работать сообща, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к этому, в том числе посредством санкций, а также продолжим поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Белоруссии", - цитирует 25-страничный документ
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Страны Группы семи призвали белорусские власти провести новые выборы президента, договорились начать подготовку к введению на глобальном уровне минимального...
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