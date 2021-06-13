Саммит G7: в итоговом заявлении призвали белорусские власти провести новые выборы президента

"Мы глубоко озабочены продолжающимися атаками со стороны белорусских властей на права человека, фундаментальные свободы и международное право, примером которых стала принудительная посадка рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы. Мы будем работать сообща, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к этому, в том числе посредством санкций, а также продолжим поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Белоруссии", - цитирует 25-страничный документ