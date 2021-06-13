Анастасия Прокопенко завоевала золото на чемпионате мира по современному пятиборью

Источник материала: ОНТ

У сборной Беларуси еще одна медаль на чемпионате мира по современному пятиборью. Анастасия Прокопенко выиграла золото.

Результат победительницы по итогам пяти видов программы – 1353 очка. Второе место у Элоди Кловель из Франции, бронзовым призером стала венгерка Мишель Гуляш. Для белоруски это вторая золотая медаль планетарного форума. В 2018 году в Токио она также поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что ранее две белорусские спортсменки Ольги Силкина и Ирина Просенцова выиграли золото чемпионата мира в эстафете.

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