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Анастасия Прокопенко завоевала золото на чемпионате мира по современному пятиборью

13.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анастасия Прокопенко завоевала золото на чемпионате мира по современному пятиборью

У сборной Беларуси еще одна медаль на чемпионате мира по современному пятиборью. Анастасия Прокопенко выиграла золото. 

Результат победительницы по итогам пяти видов программы – 1353 очка. Второе место у Элоди Кловель из Франции, бронзовым призером стала венгерка Мишель Гуляш. Для белоруски это вторая золотая медаль планетарного форума. В 2018 году в Токио она также поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что ранее две белорусские спортсменки Ольги Силкина и Ирина Просенцова выиграли золото чемпионата мира в эстафете. 

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У сборной Беларуси еще одна медаль на чемпионате мира по современному пятиборью. Анастасия Прокопенко выиграла золото.  Результат победительницы по итогам пяти...
 
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