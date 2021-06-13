Белорусский тяжелоатлет Леонид Тараненко отмечает 65-летие

Источник материала: ОНТ

Чемпион Олимпиад, мира и Европы. Тяжелоатлет Леонид Тараненко сегодня отмечает свое 65-летие.

Советский спортсмен был известен в 80-х как один из сильнейших людей на планете. Белорус 19 раз ставил мировые рекорды по поднятию штанги. Его имя вписано в историю большого спорта и как выдающегося тренера.

Тяжелоатлета с юбилейной датой поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что Леонида Тараненко знают и ценят как непревзойденного атлета на помосте, настоящего товарища в жизни и мудрого наставника для молодых.





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