Борьба с глобальным потеплением: Беларусь взяла курс на «зеленую» экономику

Источник материала: ОНТ

Общие меры в условиях изменений климата и курс на «зеленую» экономику. 58 белорусских городов уже присоединились к международной экологической инициативе борьбы с глобальным потеплением. К 2030 году участники обязуются сократить выбросы парниковых газов на треть. «Соглашение мэров» и как это работает – на примере Бреста.





Переход на альтернативные источники энергии, вторичная переработка и рациональное производство. Начало «Соглашению мэров» положило Парижское соглашение по изменению климата. Если не сократить выбросы парниковых газов, будущие поколения задохнутся от аномальной жары, засухи, наводнения, облучения – планета станет непригодной для жизни. Инициативу по спасению Земли поддержали более десяти тысяч городов во всем мире.

Иван Щедренок, национальный эксперт проекта «Соглашение мэров – Восток»: «Плюс этой инициативы в том, что добровольные обязательства города на себя берут, а вот помощь получают в любом случае. Даже если затормаживают, не очень активно участвуют, то они всегда могут рассчитывать на поддержку экспертную, финансовую, поддержку технологиями, чтобы мероприятия, которые они планируют до 2030 года, реализовать».

Брест был одним из первых белорусских городов, который поддержал «Соглашение мэров», приняв на себя соответствующие обязательства. Создали комиссию, разработали стратегию, объемы углекислого газа в атмосфере города сократились на 20%.

Ко многим проблемам подошли комплексно, например, больше всего выбросов от транспорта, а количество автомобилей растет. Решили внедрить систему динамического управления движением. Для водителей – экономия времени без пробок, для атмосферы – сокращения выбросов. Умные датчики считывают обстановку на перекрестках и передают сигнал в «мозг». Система сама подбирает удобный режим и распределяет потоки.

Юрий Агеенко, владелец компании-разработчика: «В зависимости от интенсивности движения, которое мы видим на этом графике, мы можем по времени суток, времени года, по загруженности, той ли иной магистрали определять, что вам нужно. Здесь система сама определяет, на сколько ей включать зеленый свет, красный, стрелочки, пешеходные переходы».

Модернизация котельных, строительство рационального жилья, установка солнечных батарей, вторичная переработка мусора – все это снижает энергозатраты, а значит, выбросы CO2. Так наши города становятся более экологичными. Перенимать опыт брестчан приехали специалисты из Армении, хоть у каждого своя стратегия, в зависимости от промышленности и климата, подход – похожий.

Артем Харазян, национальный эксперт проекта «Соглашение мэров – Восток» (Армения): «Нас интересует опыт Бреста, предприятия, где мы находимся, по обработке твердых бытовых отходов, сточных вод. И также нас интересует опыт Бреста в регулярном мониторинге процесса реализации этих стратегий, потому что наши города эти стратегии уже разработали, подготовили, утвердили, начали процесс реализации, но с мониторингом дело буксует, мы хотели узнать, как эта практика устроена здесь».

Принцип работы, финансирование, эффективность – гостей интересует все, тем более в Армении реализация таких проектов – на начальном этапе. Арарат Паранян из Иджевана (это небольшой город у подножья горного хребта с уникальной природой и чистым воздухом) говорит: пока не поздно, все это нужно сохранить. Инициативу поддержало и местное население.

Арарат Паранян, представитель делегации (Армения): «По этой программе мы реализовали несколько проектов, это уличное освещение, поменяли старые лампы на новые экономические led-светильники. Еще было установлено по этой программе 4 детских сада с солнечными батареями, которые обеспечивают теплой водой».

Конечно, остановить изменения климата невозможно, учитывая многолетнюю деятельность человека и больших производств. Процессы можно замедлить, и здесь важны не только международные проекты и умные технологии, но и личная ответственность каждого – экономия тепла, воды, электроэнергии – позволят сберечь Землю для будущих поколений.

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