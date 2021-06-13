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Из храма Покрова Пресвятой Богородицы по Беларуси начинает путешествие икона «Умиление»

13.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из храма Покрова Пресвятой Богородицы по Беларуси начинает путешествие икона «Умиление»

«Идут по зову души». Сегодня из храма Покрова Пресвятой Богородицы по Беларуси начинает путешествие икона «Умиление». Это один из самых сильных православных образов белорусской церкви.

Икону считают чудотворной и мироточивой. У этого образа Божьей Матери особенная история. 22 года назад лик проявился на простом календаре, по словам его владелицы, чудесным образом. С тех пор «Умиление», так назвали икону, считается помогающей людям. К ней приходят помолиться о «невозможном».

Юрий Шишков, организатор крестных ходов с чудотворной мироточивой иконой Матери Божией «Умиление»: «Когда от иконы начались чудеса и исцеления, ее одели в ризы, и эти ризы делал мастер патриарха Алексея II. И, работая над ризой, он заметил, что, оказывается, кроме лика Матери Божьей, здесь присутствует еще одно изображение, но раньше его никто не видел и не замечал, потому что этот образ находится вот здесь. И мы его все прекрасно знаем по изображению на туринской плащанице – лик распятого и воскресшего Иисуса Христа».

В эти минуты икона переезжает в Жодинский храм. Для православных верующих, судя по ажиотажу, это словно вторая Пасха. И это не удивительно. Ведь состав святого миро от иконы не смогли определить даже крупные российские ученые – физики и академики – сделав вывод, что оно неземного происхождения.


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«Идут по зову души». Сегодня из храма Покрова Пресвятой Богородицы по Беларуси начинает путешествие икона «Умиление». Это один из самых сильных православных...
 
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