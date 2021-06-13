Источник материала: ОНТ

«Идут по зову души». Сегодня из храма Покрова Пресвятой Богородицы по Беларуси начинает путешествие икона «Умиление». Это один из самых сильных православных образов белорусской церкви.

Икону считают чудотворной и мироточивой. У этого образа Божьей Матери особенная история. 22 года назад лик проявился на простом календаре, по словам его владелицы, чудесным образом. С тех пор «Умиление», так назвали икону, считается помогающей людям. К ней приходят помолиться о «невозможном».

Юрий Шишков, организатор крестных ходов с чудотворной мироточивой иконой Матери Божией «Умиление»: «Когда от иконы начались чудеса и исцеления, ее одели в ризы, и эти ризы делал мастер патриарха Алексея II. И, работая над ризой, он заметил, что, оказывается, кроме лика Матери Божьей, здесь присутствует еще одно изображение, но раньше его никто не видел и не замечал, потому что этот образ находится вот здесь. И мы его все прекрасно знаем по изображению на туринской плащанице – лик распятого и воскресшего Иисуса Христа».

В эти минуты икона переезжает в Жодинский храм. Для православных верующих, судя по ажиотажу, это словно вторая Пасха. И это не удивительно. Ведь состав святого миро от иконы не смогли определить даже крупные российские ученые – физики и академики – сделав вывод, что оно неземного происхождения.





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