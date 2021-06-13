День работников легкой промышленности отмечают в Беларуси

Источник материала: ОНТ

64 тысячи белорусов 13 июня отмечают профессиональный праздник. Все, кто задействован в «легкой промышленности» нашей страны. Это крупная отрасль, центр которой – концерн «Беллегпром». Он объединяет почти 2000 компаний-производителей.

Белье, обувь и трикотаж – «белорусское» в определении этих слов гарантирует качество. Товары поставляются в 67 стран мира, на сумму приблизительно в 400 миллионов долларов. 40% от того, что производится, уходит на внутренний рынок, и в момент пандемии, когда границы были закрыты, это сыграло свою роль.





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