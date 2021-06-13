ЧП возле берегов Корсики: два пятна нефти плывут к пляжам курорта

Источник материала: ОНТ

Экологическое ЧП у берегов Корсики. Два пятна нефти по 200 гектаров плывут к пляжам курорта.

По предварительной версии, эту нефть целенаправленно в море сбросили судна. Сейчас к ликвидации последствий возможной экологической катастрофы готовятся сотни пожарных, спасателей и сотрудников сил безопасности. К пятнам направлены специальные судна для откачки нефти.





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