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ЧП возле берегов Корсики: два пятна нефти плывут к пляжам курорта
Источник материала: ОНТ
Экологическое ЧП у берегов Корсики. Два пятна нефти по 200 гектаров плывут к пляжам курорта.
По предварительной версии, эту нефть целенаправленно в море сбросили судна. Сейчас к ликвидации последствий возможной экологической катастрофы готовятся сотни пожарных, спасателей и сотрудников сил безопасности. К пятнам направлены специальные судна для откачки нефти.
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Экологическое ЧП у берегов Корсики. Два пятна нефти по 200 гектаров плывут к пляжам курорта. По предварительной версии, эту нефть целенаправленно в море сбросили...
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